RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мамулечка, надо сваливать". Ситуація в окупованому Криму після вибухів

Фото: вибухи на авіабазі в Криму (t_me_chp_crimea)
Автор: Артем Горовенко

Після вибухів на авіабазі в окупованому Криму спорожніли пляжі в районі Новофедорівки, люди почали евакуюватися.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, що зараз відбувається в Криму.

Евакуація

Як заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, ситуація вже під контролем, однак будуть відселені мешканці будинків, які знаходяться в безпосередній близькості до аеродрому. Також посилять заходи безпеки в п'ятикілометровій зоні від епіцентру вибухів.

Місцева "поліція" обмежила в'їзд до Новофедорівки. За словами очевидців, в цьому напрямку часто їдуть швидкі і пожежні машини.

Паніка на пляжах

Зазначимо, недалеко від Новофедорівки знаходяться курортні Сакі, Євпаторія і кілька сіл між ними на узбережжі Чорного моря. У мережі публікують відео, як туристи після вибухів поспіхом тікають прямо з валізами. Місцеві пляжі вже спорожніли.

Також є відео з автобусами на евакуацію.

Затори на виїзді з Криму до Росії

Також користувачі публікують відео пробок на виїзд з Криму через Керченський міст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибухів на авіабазі в Криму загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВибух