"Мамулечка, надо сваливать". Ситуація в окупованому Криму після вибухів

Евакуація

Як заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, ситуація вже під контролем, однак будуть відселені мешканці будинків, які знаходяться в безпосередній близькості до аеродрому. Також посилять заходи безпеки в п'ятикілометровій зоні від епіцентру вибухів.

Місцева "поліція" обмежила в'їзд до Новофедорівки. За словами очевидців, в цьому напрямку часто їдуть швидкі і пожежні машини.

Паніка на пляжах

Зазначимо, недалеко від Новофедорівки знаходяться курортні Сакі, Євпаторія і кілька сіл між ними на узбережжі Чорного моря. У мережі публікують відео, як туристи після вибухів поспіхом тікають прямо з валізами. Місцеві пляжі вже спорожніли.

Також є відео з автобусами на евакуацію.

Затори на виїзді з Криму до Росії

Також користувачі публікують відео пробок на виїзд з Криму через Керченський міст.