Малюська запропонував зменшити сферу застосування люстрації
Міністр юстиції України Денис Малюська виступив за збереження в країні механізму люстрації. При цьому він запропонував звузити сферу його застосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Малюськи.
"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування", - сказав він.
Міністр зазначив, що вже розроблений законопроєкт, який повинен підкоригувати застосування люстрації. Однак з цього питання ще немає компромісу ні в парламенті, ні серед експертів.
Нагадаємо, у червні 2020 року Мін'юст розробив законопроєкт Про зміну механізму люстрації.
Відзначимо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їхніх прав.