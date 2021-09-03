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Малюська запропонував зменшити сферу застосування люстрації

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 20:03
Малюська запропонував зменшити сферу застосування люстрації Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив за збереження в країні механізму люстрації. При цьому він запропонував звузити сферу його застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Малюськи.

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування", - сказав він.

Міністр зазначив, що вже розроблений законопроєкт, який повинен підкоригувати застосування люстрації. Однак з цього питання ще немає компромісу ні в парламенті, ні серед експертів.

Нагадаємо, у червні 2020 року Мін'юст розробив законопроєкт Про зміну механізму люстрації.

Відзначимо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їхніх прав.

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