Малюська запропонував зменшити сферу застосування люстрації

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив за збереження в країні механізму люстрації. При цьому він запропонував звузити сферу його застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Малюськи .

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування", - сказав він.

Міністр зазначив, що вже розроблений законопроєкт, який повинен підкоригувати застосування люстрації. Однак з цього питання ще немає компромісу ні в парламенті, ні серед експертів.