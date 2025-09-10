ua en ru
СБУ развивает направление дронов и успешно использует их на фронте, - эксперт

Среда 10 сентября 2025 18:06
СБУ развивает направление дронов и успешно использует их на фронте, - эксперт Фото: СБУ успешно применяет дроны против врага (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Бойко

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк системно развивает направление беспилотных систем. На фронте подразделения Службы остаются среди лидеров по поражению противника дронами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Алексея Курпаса.

Эксперт акцентирует, что СБУ постоянно модернизирует техническую составляющую дронов. "В сегодняшней войне - это один из основных факторов успеха. СБУ постоянно на шаг впереди врага. В "войне дронов" тоже", - говорит Курпас.

По его словам, с момента назначения руководителем Службы безопасности в июле 2022 года Василий Малюк сделал развитие дронов одним из ключевых приоритетов.

"Подразделения на линии фронта, как мне известно, ключевой приоритет для главы СБУ. Он следит за их обеспечением и регулярно бывает на линии разграничения", - подчеркивает Алексей Курпас.

Он также считает, что подходы Службы следует мультиплицировать.

"Подразделение СБУ уже ликвидировало количество врагов в сотни раз больше, чем собственная численность! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Это поразительная эффективность. А еще на днях стало известно, что воины СБУ подбили уже 2100 российских танков. Каждый 5 танк подбитый Силами обороны - на счету Службы", - пишет политолог.

Алексей Курпас также выразил мнение, что критика СБУ сегодня может быть выгодна Кремлю, независимо от намерений тех, кто ее распространяет.

По словам эксперта, РФ пытается дискредитировать работу структуры, однако ее результаты подтверждаются статистикой успешных операций как на линии фронта, так и в тылу.

Ранее стало известно, что подразделение ЦСО "А" СБУ стало вторым среди 500 подразделений Сил обороны по количеству поражений российской техники и живой силы.

Служба безопасности Украины Война России против Украины Дрони
