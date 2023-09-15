Маляр об освобождении Андреевки: это направление наступления, бои продолжаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Это южный фланг вокруг Бахмута. И там продолжаются бои в Клещиевке и Курдюмовки. И по сути это направление наступления наших войск на востоке. Потому что мы с вами знаем, что на востоке есть направления наступления врага. Это четыре направления. И Бахмутское, где двигаемся вперед мы", - отметила она.

По словам Маляр, ситуация на Бахмутском направлении неоднозначна. На северном фланге ВСУ пытаются сохранить позиции и высоты, которые враг хочет вернуть. Однако на южном фланге наши воины продвигаются вперед.

"Еженедельно там было продвижение постепенное вперед, и собственно сейчас это происходит. Но бои очень тяжелые. Враг настроен серьезно, они не собираются сдавать свои позиции. И мы знаем, что их задача - выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Поэтому это очень мощный поединок. Понятно, что мы там двигаемся вперед, но цена очень серьезная", - объяснила замминистра.

Освобождение Андреевки

Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки под Бахмутом, однако информация оказалась преждевременной. Уже утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что разбили в Андреевке 72 отдельную мотострелковую бригаду РФ вместе с командованием. По словам защитников, взятие и удержание Андреевки - путь к прорыву на правом фланге от Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.