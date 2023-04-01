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Маляр о ситуации на востоке: враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ведут наступление одновременно на четырех направлениях, но преимущественно без успеха. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Если простым языком подытожить сводку, то: ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной", - пишет Маляр.

Она подчеркнула, что агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.

По ее словам, противник преимущественно не имеет успеха.

"Наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои. Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью окружить город и блокировать пути снабжения", - рассказала Маляр.

Кроме того, она добавила, что бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.

Напомним, как ранее сообщили в Минобороны, бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны и время не играет на руку российским захватчикам.

Тем временем украинские военные не дают российским оккупантам окружить Авдеевку, в своих попытках противник несет значительные потери.

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АвдеевкаДонбассБахмутВойна России против Украины