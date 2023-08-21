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Маляр о ситуации в Работино: продолжается плановая боевая работа

Фото: Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подразделения ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр .

По ее словам, враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино, "но безуспешно".

Как отметила Маляр, в населенном пункте "сейчас идет плановая боевая работа".

https://deepstatemap.live/

Она сообщила, что наступательные действия продолжаются в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы "Ланцет", - сообщила Маляр.

Напомним, по данным DeepState, ВСУ продвигаются в направлении Работино Запорожской области. Наши бойцы оттесняют россиян, и те понемногу уходят на юг.

В то же время в российских соцсетях начала появляться информация о том, что россияне уже покинули Работино.

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