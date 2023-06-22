Маляр о ситуации на фронте: ВСУ продолжают наступать, а враг несет значительные потери

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины, а враг несет значительные потери. Также военные сдерживают вражеское наступление в Донецкой области, там постоянно продолжаются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.
Ситуация на юге Украины
По словам Маляр, за текущие сутки ситуация существенно не изменилась. Там продолжается наступление наших Сил обороны, они постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.
"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Маляр объяснила, что враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, несет значительные потери.
Ситуация на востоке Украины
Заместитель министра обороны сообщила, что украинские военные продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
"Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", - написала Маляр.
Самыми тяжелыми она называет Лиманское направление, бои продолжаются в районах Дибровы, Серебрянского лесничества и Григорьевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Маляр добавила, что оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах.
Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
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