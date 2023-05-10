Маляр о ситуации в Бахмуте: ВСУ в течение суток не потеряли ни одной позиции

Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

Как отметила Маляр, восток остается эпицентром боевых действий. Враг сосредоточил силы на пяти направлениях одновременно:

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском;

Лиманском;

Шахтерском.

В то же время по всем направлениям в течение суток действия врага были безуспешными.

"На Бахмутском направлении враг прилагает больше усилий. В Бахмут стянуты вагнеровцы со всех других направлений, где они выполняли боевые задания. На тех направлениях их заменили военными регулярной российской армии. Наши воины крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города. Никакой позиции в Бахмуте за сутки не потеряно", - добавляет замминистра обороны.