Маляр развеяла новую российскую ложь о партнерской помощи для Украины

Маляр сообщила, что на этой неделе россияне "питаются" не только рассказами о Бахмуте и вымышленными версиями о том, что командующий восточной группировки ВСУ генерал-полковник Александр Сырский доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но и новым нарративом, что якобы украинские партнеры устали от поддержки и якобы подают об этом сигналы через СМИ.

"Это не соответствует действительности", - подчеркнула замминистра обороны Украины.

По словам Маляр, есть несколько показателей, которые указывают, что партнеры не прекращают поддержку Украины, а именно:

помощь оказывают ощутимую и поддержка Украины не уменьшается;

поддержка Украины обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну против нас;

у Украины тесные отношения с нашими партнерами и союзниками. Поэтому все "сигналы" подаются во время личных встреч и переговоров.

"Украина сегодня защищает не только свои границы, но и границы Европы. Все это понимают", - отметила она.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что российские оккупации не могут одолеть Украину военным путем, поэтому будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Напомним, на днях Сырский проверил позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

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