Входим в период турбулентности. Данилов предупредил о попытках РФ "расшатать" Украину
Российские оккупации не могут одолеть Украину военным путем, поэтому будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", - сказал Данилов.
По его словам, россияне понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".
"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов - ред.)... Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - подчеркнул секретарь СНБО.
Он отметил, что в последние две-три недели в Украине активизировался политический процесс.
"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое бросил и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", - добавил Данилов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты в очередной раз сконцентрировались на теме Бахмута и запустили нарратив по поводу якобы безумных потерь ВСУ. Враг пытается подорвать доверие украинцев к командованию.
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