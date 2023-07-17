Маляр: РФ двинулась на отвлекающее Купянское направление из-за продвижения ВСУ под Бахмутом

Она отметила, что войска РФ наступают на востоке Украины с января.

"На 4 направлениях - Авдеевское, Марьинское, Лиманское, Бахмутское. В зависимости от оперативной обстановки время от времени начинает движение на Шахтерском, Купянском, Сватовском", - говорится в публикации.

Замглавы Минобороны объяснила, почему это происходит.

Дело в том, что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттащить наши силы туда", - рассказала Маляр.

Аналогичная ситуация происходит и сейчас. Так, российские захватчики "запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении", говорит она.

Так, бойцы ВСУ смогли занять почти все господствующие высоты, и продвижение наших войск в этом районе "хоть и постепенное, но ежедневное".

"Поэтому ситуация предсказуема. Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои", - рассказала Маляр.

Замминистра добавила, что штабы ВСУ "работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию", а украинские воины мужественно одолевают эти обстоятельства и уничтожают врага.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала 17 июля, что на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

Так, на южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели ВСУ ежедневно продвигались. И за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении Силами обороны была освобождена территория 7 кв.км.

Как уточнила Маляр, за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.

Между тем, на Купянском направлении войска РФ активно наступает с конца прошлой недели, однако ВСУ оказывают захватчикам мощное сопротивление, продолжаются горячие бои.