Маляр: РФ хочет сорвать мобилизацию и дискредитировать Украину

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины в двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", - написала она.

По ее словам, направления информационных атак обусловлены тем, что "оружие и применяющие его люди - это то, чего враг больше всего боится".

Маляр отметила, что дискредитация Украины как получателя оружия ориентирована на западного потребителя информации, а заключение контрактов на службу - на украинского.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и спрашивать себя: "какова цель распространения такой информации", - подчеркнула она.