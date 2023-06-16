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Маляр о продвижении ВСУ: они имеют тактический успех на юге

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия. На юге они имеют тактический успех и продвигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского преимущества врага", - говорится в сообщении.

По ее словам, на направлениях, где ВСУ в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться.

Ситуация на востоке Украины

"На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.
Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском", - пояснила Маляр.

Также она сообщила, что на Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Украинские войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны.

Также на востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.

Ситуация на юге Украины

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед, по состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны сообщила, что на некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск. На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того, украинские войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Наступление ВСУ

Институт изучения войны заявил, что военные ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций в ряде направлений. Это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

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