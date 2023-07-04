Маляр о продвижении ВСУ: у нас есть успехи, мы выполняем рутинную и тяжелую работу

"Как сказал вчера мне в разговоре один из командующих: мы выполняем тяжелую мужскую рутинную работу. Это не то, что что-то быстрое, это рутинная, тяжелая, ежедневная работа наших бойцов. И у них успехи есть", - говорится в заявлении.

По ее словам, если измерять километрами, то военные продвигаются, но не все вещи Минобороны может говорить сразу. Это все идет с опозданием на сутки или двое, потому что это требования безопасности операций.

Ситуация в районе Бахмута

"У нас сегодня есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута, по северному, мы говорим откровенно, идут бои, там пока нет продвижения", - сказала Маляр.

Продвижение на Южном направлении

Заместитель министра обороны сообщила, что на юге у ВСУ есть продвижение ежедневно. Зато украинские военные сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага, враг бросает все силы, чтобы их остановить.

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Маляр рассказала, что на юге оккупанты привлекли свою бригаду, которая позорно бежала из Херсона.

"То есть они уже всех привлекают, даже тех, кто не может нормально воевать. Они стягивают технику и людей", - сказала заместитель министра обороны.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают продвигаться по таврическому направлению. В частности, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км.

В целом, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что по итогам прошлой недели ВСУ продолжают вести контрнаступление на фронте и освободили 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге.