Маляр о событиях на фронте: у нас есть успех, но ситуация меняется очень стремительно

"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны - имели определенный успех", - сообщила она.

Маляр подчеркнула, что ситуация на Бахмутовском направлении меняется очень стремительно.

"Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", - добавила замминистра.

По ее словам, на южном фланге в районе Клещеевки, украинские войска с боями, но продвигаются. Зато на северном фланге продолжаются бои.

Кроме того, Маляр добавила, что в Бахмуте также неспокойно.

"Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", - заявила она.

Ситуация на Бахмутском направлении

С начала июня украинские военные начали активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.

Кроме того, ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Она находится в районе села Курдюмовка, к югу от Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что деоккупацию города усложняет то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, готовившиеся там бойцами ВСУ.

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