Маляр про плани Держдуми заблокувати обмін бійців "Азова": це внутрішня пропаганда

Заява Державної думи Російської Федерації про намір заблокувати обмін бійців "Азова", які захищали Маріуполь, спрямована на внутрішню пропаганду. Переговорний процес ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник міністра оборони Ганни Маляр.

"Що стосується Держдуми, це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває", - зазначила він.

Нагадаємо, сьогодні спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив комітету з питань оборони підготувати заборону обміну бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі" та здаються російським військовим у Маріуполі.

Відучора триває операція з порятунку захисників Маріуполя. Згідно з домовленостями, поранених бійців вивезли в окуповані Новоазовськ та Оленівку. За вчора було евакуйовано близько 260 військових. Очікується, що їх звільнять у рамках обміну полоненими.

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