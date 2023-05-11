Маляр о нехватке боеприпасов в РФ возле Бахмута: враг просто вводит нас в заблуждение

Российская Федерация, распространяя информацию о недостатке вооружения на фронте, пытается ввести в заблуждение украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

"Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях", - заявила она.

Маляр напомнила, что враг может общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях.

"Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось", - написала она.