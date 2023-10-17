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Мальта – Украина: Ребров оставил лидера "Шахтера" вне заявки на матч отбора к Евро-2024

Фото: Сергей Ребров подготовил кадровые изменения (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть против сборной Мальты в квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Мальта – Украина сыграют 17 октября. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кали. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В заявку "сине-желтых" попали 23 футболиста. Пропустит матч капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко. Покинул лагерь сборной дисквалифицированный Руслан Малиновский. В свою очередь попали в список центрбек Денис Попов и нападающий Назарий Русин.

Ряд исполнителей сменил игровые номера. Хавбеки Егор Назарина и Александр Пихаленок теперь будут доступны под "шестеркой" и "восьмеркой" соответственно. Тем временем форвард Владислав Ванат выбрал 18-й номер.

Официальная заявка национальной команды на матч Мальта – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Потрошитель

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 15. Назарий Русин, 18. Владислав Ванат

К слову, утром подготовили анонс поединка Мальты и Украины в квалификации к Евро-2024.

Напомним, накануне вспомнили противостояние с футбольными "карликами" в истории сборной Украины.

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