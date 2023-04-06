Малый и средний бизнес может получить помощь от Германии: требования и условия

Сегодня, 6 апреля, заместитель министра финансов Юрий Драганчук презентовал старт программы по поддержке финансирования энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий "Добавь энергии твоему бизнесу".

Финансирование программы предусмотрено в размере 7 миллионов евро в рамках проекта правительства Германии "Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий Украины через финансовый сектор".

Кто может присоединиться к Программе?

Микро-, малые и средние предприятия, которые:

осуществляют свою деятельность свыше 1 года;

имеют положительную кредитную историю;

Их инвестиционный проект в сфере энергоэффективности должен обеспечить минимальное снижение CO2 на 20%.

Как принять участие?

Предприятие должно обратиться к одному из банков-партнеров, а именно к "Укргазбанку" или "Банку Львів", и предоставить необходимый пакет документов, на основании которых и в соответствии с критериями приемлемости программы банк принимает решение о выдаче кредита.

Максимальная сумма кредита - до 500 тысяч евро в гривневом эквиваленте. Максимальный срок инвестиционного кредита - 5 лет.

"В условиях роста цен на энергоносители в Украине и во всем мире важность Программы очень высока. Первые кредиты в рамках Программы будут предоставлены для энергообеспечения малых и средних предприятий Украины путем закупки альтернативных источников питания для обеспечения бесперебойной работы малых и средних предприятий Украины. А это сотни сохраненных рабочих мест, а значит сотни счастливых украинских семей. Заем от Правительства Германии предоставлен на 30 лет, поэтому проект будет долговременным", - отметил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Напомним, вчера мы сообщали, что украинские предприниматели могут получить по 10 тысяч евро на развитие своего бизнеса.

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