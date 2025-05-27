"Малый пробег" в машине - обман или реальная выгода? Вот как проверить

Выбирая машину на вторичном рынке, автомобилист ищет во-первых, машину как можно более молодого возраста, а во-вторых, с наименьшим пробегом. При том и первый, и второй критерий не являются прямыми и непременно обязательными для выполнения - даже если показания одометра будут честными.

Идеальный случай: почему малый пробег - это хорошо?

Автомобиль с небольшим пробегом считается более надежным, поскольку его механизмы меньше изношены.

Отчасти это правда: во время движения или простоя в пробках детали автомобиля подвергаются постоянному воздействию и постепенно изнашиваются. Металл стирается, резина и пластик теряют свою целостность, силовые элементы подвергаются деформациям от нагрузок и так называемой усталости.

Со временем эти мелкие изменения накапливаются, что приводит к постепенному отказу одного компонента за другим. В какой-то момент ремонт машины в целом становится невыгодным, поскольку поломки возникают все чаще.

Впрочем, не все километры пробега одинаково влияют на состояние авто - интенсивность износа может существенно отличаться.

Износ - не только километры

Различные способы использования авто существенно влияют на его состояние. Например, частые поездки по горным дорогам, в пределах большого города и использование прицепа увеличивают нагрузку на двигатель, трансмиссию и тормоза. Чрезмерный груз или неровные сельские дороги дополнительно ускоряют износ подвески.

Особую нагрузку получает автомобиль при так называемых холодных стартах, когда двигатель часто запускается и работает в условиях низких температур, а первые километры пути преодолеваются без полного прогрева.

В то же время постоянные путешествия по скоростным трассам меньше изнашивают двигатель и трансмиссию, но могут непропорционально ухудшать состояние краски на кузове из-за мелких камешков и дорожного "пескоструя".

Поэтому важно не только знать пробег автомобиля, но и понимать, при каких условиях он был получен.

Сколько лет и сколько километров

Автомобили массового сегмента, которые продаются на вторичном рынке, обычно имеют закономерность между годами эксплуатации и количеством пройденных километров.

Например, среднестатистический семейный или служебный транспорт в Европе нечасто проезжает более 50-60 тысяч км в год, как правило, среднее значение 30-40 тысяч км. В Украине, где люди обычно живут ближе к месту работы, годовой пробег колеблется в пределах 15-20 тысяч км.

Однако автомобили, используемые в коммерческих целях, таких как служебные машины, такси или транспорт для мерчендайзеров, легко преодолевают до 100 тысяч км за год.

Зная, в каких условиях эксплуатировался автомобиль, можно не только оценить его реальный пробег за первые 3-5 лет, но и понимать степень износа.

Более старые экземпляры, которым более 12-15 лет, обычно проезжают меньше, ведь поддержание их на ходу требует от владельца больше ресурсов.

Стоит ли покупать авто с малым пробегом

Конечно, чем меньше пробег, тем лучше. Но он не является единственным мерилом качества подержанного авто. Как правило, после 300-400 тысяч км большинство ключевых деталей уже заменены на новые - но не на высококачественные "заводские", а приобретенные в магазине или в интернете.

Следовательно, для потенциального покупателя важно не только общее количество пройденных километров, но и то, сколько автомобиль проехал после последнего значительного ремонта важных компонентов.

Вкратце

Итак, не стоит просто искать машину с малым пробегом. Надо искать машину с как можно меньшим пробегом, полученным в максимально экономных условиях.

Для примера: в реальности получается, что машина таксиста с пробегом 200 тыс. км скорее всего будет в худшем состоянии, чем машина некоего коммерческого представителя с пробегом 350 тысяч км. Поскольку первый накрутил свои километры в городских пробках, с остановками на светофорах и перекрестках, а второй мотался по загородным трассам от города к городу в стабильных режимах работы двигателя, трансмиссии и ходовой части. Понятно, что во втором случае машина сохранилась лучше.

При подготовке статьи были использованы материалы Intercars и "Autobild Украина".