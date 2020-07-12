Малиновський забив лідеру чемпіонату Італії

Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський забив у ворота чинного чемпіона Італії "Ювентуса" в матчі 32 туру Серії А. Цей гол міг стати переможним, але туринці врятували нічию в кінці матчу.

Про це повідомляється на сайті клубу з Бергамо.

Гравець збірної України провів на полі 20 хвилин, вийшовши на заміну в другому таймі за рахунку 1:1. Він вивів свою команду вперед на 81 хвилині, проте "бьянконері" змогли уникнути поразки на 90 хвилині.

За "Аталанту" також в цьому матчі відзначився Дуван Сапата (16), у туринців дубль з пенальті оформив Роналду. Одинадцятиметрові португалець реалізував на 55 і 90 хвилинах.

Для Малиновського це сьомий гол за "Аталанту" в нинішньому сезоні, а також п'ять результативних передач.

"Ювентус" з 76 очками очолює турнірну таблицю Серії А, "Аталанта" упустила можливість піднятися на друге місце і залишається третьою з 67 очками. "Лаціо", який йде другим (68), втратив очки, поступившись "Сассуоло".

У наступному турі туринський клуб зіграє гостьовий поєдинок проти розігралася "Сассуоло", а "Аталанта" вдома прийматиме "Брешію".

Нагадаємо, гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка в ворота "Челсі" приніс перемогу "Вест Хему" в матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги (3:2).