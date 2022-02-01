Маліновський забив гол місяця в "Аталанті"

Вболівальники "Аталанти" обираючи серед восьми голів, які забила їхня команда в грудні, найкращим визнали гол українця.

Маліновський забив гол 4 грудня 2021 року в 16-у турі "Серії А". Гол Руслана на сьомій хвилині відкрив рахунок в матчі, який в підсумку закінчився перемогою "Аталанти" над "Наполі" з рахунком 3:2.

Після 22 зіграних турів "Аталанта" посідає четверте місце в чемпіонаті, відстаючи на десять очок від "Інтера", який лідирує в "Серії А".