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Малиновский попал в заявку "Марселя" на матч Лиги 1: когда потенциальный дебют

Фото: Руслан Малиновский может дебютировать во Франции через 2 дня после перехода (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорцив

В список исполнителей марсельского "Олимпика" на поединок 18-го тура чемпионата Франции против "Труа" попал зимний новичок команды Руслан Малиновский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Тренерский штаб провансальцев выбрал 19 футболистов на выездной матч Лиги 1. Наставник "Марселя" Игор Тудор взял в Труа и арендованного у "Аталанты" украинца.

Малиновский перебрался на "Велодром" 9 января. Французский гранд взял хавбека в аренду с обязательством выкупа. В новой команде украинский полузащитник выбрал привычный 18-й номер. Трансфер Малиновского обойдется "Олимпику" минимум в 10 млн евро.

Перед отчетным туром провансальцы занимают 3-е место в чемпионате. "Марсель" набрал 36 очков. Подопечные Тудора на четыре пункта отстают от "Ланса". Лидер первенства – "Пари Сен-Жермен" (44 очка).

Матч "Труа" – "Марсель" состоится в среду, 11 января. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Встречу примет арена "Стад де л'Об".

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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Марсель