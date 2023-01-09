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Малиновский перешел во французский гранд: условия трансфера украинца

Новина українською →
Марсель, Понедельник 09 января 2023 18:58
Малиновский перешел во французский гранд: условия трансфера украинца Фото: Руслан Малиновский в футболке сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Марсельский "Олимпик" закрыл переход полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского из "Аталанты" из Бергамо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний хавбек стал первым зимним новичком "Марселя". Французский гранд арендовал украинца с обязательством выкупа.

Переход Малиновского обойдется провансальцам минимум в 10 млн евро. Еще 3 миллиона в евровалюте "Аталанта" может заработать в качестве бонусов. Полноправным исполнителем "Марселя" украинский полузащитник станет после сезона 2022/23. На "Велодроме" он будет выступать под привычным 18-м номером.

В Бергамо Малиновский провел 3,5 сезона. За это время он успел сыграть 143 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач. В нынешней кампании украинец перестал входить в планы наставника "Аталанты" Гасперини, поэтому попал на радары "Марселя" и "Тоттенхэма".

Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера", но на профессиональном уровне выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Позже его арендовал бельгийский "Генк", впоследствии выкупивший контракт хавбека за 2 млн евро. В составе сборной Украины Малиновский провел 51 поединок, у которых оформил 7 голов.

К слову, ранее валлиец Бейл объявил о завершении карьеры на клубном и международном уровнях.

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