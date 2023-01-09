Малиновский переходит во французский гранд, – инсайдер

Об этом заявил журналист Фабрbцио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

29-летний хавбек продолжит карьеру в Лиге 1 Франции. Вскоре клубы объявят о закрытии сделки.

Утром 9 января Малиновский прилетит в Марсель, чтобы уладить последние формальности перед трансфером. "Олимпик" возьмет украинца в аренду с обязательством выкупа после сезона 2022/23. Стоимость перехода – 10 млн евро. Еще 3 миллиона в евровалюте "Аталанта" может заработать в качестве бонусов.

В Бергамо Малиновский провел 3,5 сезона. За это время он успел провести 143 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач. В нынешней кампании украинец перестал входить в планы наставника "Аталанты" Гасперини.

Летом 2019 года "Богиня" отдала бельгийскому "Генку" за Малиновского 13,6 млн евро. Донецкий "Шахтер" в свою очередь продал хавбека в Лигу Жупиле всего за 2 млн. На родине украинец защищал цвета "Севастополя" и луганской "Зари".