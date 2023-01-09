Малиновский переходит во французский гранд, – инсайдер
Итальянская "Аталанта" из Бергамо и марсельский "Олимпик" подписали документы о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
Об этом заявил журналист Фабрbцио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
29-летний хавбек продолжит карьеру в Лиге 1 Франции. Вскоре клубы объявят о закрытии сделки.
Утром 9 января Малиновский прилетит в Марсель, чтобы уладить последние формальности перед трансфером. "Олимпик" возьмет украинца в аренду с обязательством выкупа после сезона 2022/23. Стоимость перехода – 10 млн евро. Еще 3 миллиона в евровалюте "Аталанта" может заработать в качестве бонусов.
В Бергамо Малиновский провел 3,5 сезона. За это время он успел провести 143 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач. В нынешней кампании украинец перестал входить в планы наставника "Аталанты" Гасперини.
Летом 2019 года "Богиня" отдала бельгийскому "Генку" за Малиновского 13,6 млн евро. Донецкий "Шахтер" в свою очередь продал хавбека в Лигу Жупиле всего за 2 млн. На родине украинец защищал цвета "Севастополя" и луганской "Зари".
Plan confimed for Ruslan Malinovskyi. He’s gonna travel to Marseille later this morning, as expected. #OM #TeamOM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2023
€10m deal, €3m add-ons — loan with obligation to buy so it’s a permanent move.
Documents already signed between clubs with Atalanta. pic.twitter.com/514vACoQ1p
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