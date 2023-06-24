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Малиновский получил нового тренера в "Марселле": кто будет работать с грандом

Фото: Марселино Гарсия Тораль времен работы с "Атлетиком" (facebook.com/ATHLETICCLUB)
Автор: Антон Федорцив

Руководство марсельского "Олимпика" определилось с новым главным тренером команды. Хорват Игор Тудор покинул должность по профессиональным и личным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Испанец Марселино Гарсия Тораль возглавил "Марсель". 57-летний тренер будет готовить провансальцев к новому сезону.

Опытный специалист заключил с французским грандом контракт на 2 года. Он находился без работы с лета прошлого года, когда покинул "Атлетик" из Бильбао. Марселино дважды вывел басков в финал Кубка Испании и завоевал Суперкубок Испании-2021.

"Наши диалоги о команде и проекте обусловили принятие обоснованного и взвешенного решения. Я лично и весь мой штаб уверены в проекте. Я знаю о грузе ответственности этой миссии, поэтому мы полностью будем отданы ей", - заявил новый руководитель "Марселя".

Что известно о "Марселе"

Французский гранд, основанный в 1899 году. Девятикратный чемпион Франции, завоевал 10 Кубков Франции, 3 Кубка лиги, 3 Суперкубка Франции.

Пик "Олимпика" пришелся на конец 80-х и начало 90-х. Тогда "Марсель" выиграл 4 чемпионских титула и триумфовал в Лиге чемпионов 1992/93. Эпоха побед завершилась в 1994 году, когда за попытку подкупа соперника провансальцев отправили во второй дивизион.

В январе на правах аренды к "Марселю" присоединился Руслан Малиновский. Украинец провел за новую команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист. В межсезонье "Олимпик" выкупит хавбека за 10 млн евро.

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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Марсель