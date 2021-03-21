Малиновський відзначився голом і асистом в переможному матчі "Аталанти" в "Серії А"

Малиновський вийшов у старті "Аталанти". На 33-й хвилині українець реалізував пенальті за гру гравця "Верони" у власній штрафній - 1:0.

А ще через 9 хвилин головою скинув на Сапату, який увірвався в штрафну і пробив голкіпера веронців - 2:0.

У другому таймі команди голів не забивали. У підсумку перемога бергамців 2:0 завдяки двом результативним діям Малиновського. Також під кінець зустрічі дебютував у складі "Аталанти" ще один українець - Віктор Коваленко вийшов на поле замість співвітчизника на 87-й хвилині.

Перемога дозволила зміцнитися "Аталанті" наздогнав за набраними очками "Ювентус", який йде третім і має два матчі в запасі. Найближчі переслідувачі "Аталанти" - "Наполі" і "Рома" сьогодні проведуть очну зустріч. Перше місце "Серії А" зараз займає "Інтер" з 65 очками. На другій сходинці "Мілан", відстаючи на 9 очок.