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У Малі в результаті атаки бойовиків загинули понад 10 військових

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 15:01
У Малі в результаті атаки бойовиків загинули понад 10 військових
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Жертвами нападу бойовиків стали 16 малійських військових

У Малі в результаті атаки бойовиків терористичної організації "Аль-Каїда" на військову базу загинули 16 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник армії полковник Діарран Коне, терористи вчинили напад та на деякий час захопили військову базу у малійському селі Діура в районі Мопті, що в центрі країни.

В результаті атаки загинули щонайменше 16 малійських військовослужбовців, які намагалися відбити напад.

"Я зараз перебуваю в базі. Тут багато загиблих. Я нарахував 16", - зазначив Коне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті атаки групи повстанців угрупування "Армія порятунку рогінджу Аракану" на поліцейський пост на заході М'янми загинули щонайменше 9 правоохоронців.

РБК-Україна писало, що у Нігерії в результаті атаки бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на північному сході країни загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Напад бойовиків ІДІЛ стався у селі Тдмарі на північному сході Нігерії.

Раніше, у східній частині Конго в місті Бутембо було скоєно напад на центр лікування лихоманки Ебола, що призвело до загибелі одного правоохоронця, а також поранення працівників центру.

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