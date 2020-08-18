У Малі спроба держперевороту, президента і прем'єра заарештували

У вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті заколоту були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакара Кейті і прем'єр-міністр Бубу Сіссе.

Про це повідомляє Jeune Afrique.

Відзначимо, на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців, який триває й досі.

На вимогу заколотників президент країни повинен був покинути Малі, якщо не хотів допустити силового вирішення.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього приєдналися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейт і його прем'єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

В ході зіткнень заколотників і їх супротивників загинули не менше п'яти осіб.

Відзначимо, що у 2012 році повстання на базі Каті призвело до того, що тодішній президент Малі Амаду Туре пішов у відставку. Ідентична ситуація сталася і в 1991 році.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах.