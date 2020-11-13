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У Малі ліквідували ватажка "Аль-Каїди"

Автор: Андрій Козловський

Французькі військові у Малі ліквідували одного із ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Баха Аг Мусса. Він також був військовим керівником терористичного угруповання "Об'єднання за перемогу ісламу і мусульман" (RVIM).

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства збройних сил Франції.

Як повідомляється, джихадиста знешкодити 10 листопада у регіоні Менака у результаті спеціальної операції французьких військових із застосуванням вертольотів і наземних сил. Вона проводилась у рамках антитерористичної операції "Бархан" в африканському регіоні Сахель.

Зазначається, що колишній офіцер збройних сил Малі, полковник, Бах Аг Мусса причетний до здійснення багатьох терористичних атак. Він був включений Радою безпеки ООН до списку міжнародних терористів.

Нагадаємо, раніше на півночі Малі спеціальний підрозділ Збройних сил Франції ліквідував ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Також РБК-Україна писало, що наприкінці жовтня Сили безпеки Афганістану в провінції Газні ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі, який значився в списку найрозшукуваніших терористів Федерального бюро розслідувань США.

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