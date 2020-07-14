Мальдіви відкривають кордони для туристів

Уряд Мальдів прийняло рішення відкрити кордони для іноземних туристів з 15 липня. Для в'їзду в країну туристам не потрібно буде проходити тестування на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство туризму Республіки Мальдіви.

Туристам до поїздки необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства.

Також іноземцям не потрібно проходити двотижневу ізоляцію по прибуттю. Однак туристи можуть проживати лише в одному готелі.

"Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, туристи з симптомами ГРВІ при перетині кордону повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус. Також місцева влада зможуть проводити вибіркове тестування, яке буде безкоштовним для гостей.

Нагадаємо, Європейський союз скоротить до 13 список країн "зеленої зони".

Крім того, у Мінінфраструктури назвали умови для подорожей найпопулярніші серед українців країни.