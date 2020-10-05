На Мальдівах колишній віце-президент отримав 20 років в'язниці за корупцію

Колишнього віце-президента острівної держави Мальдіви Ахмеда Адіба засудили до 20 років в'язниці за корупцію. Він також отримав штраф у 129 892 долара після того, як визнав себе винним.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Мальдівський кримінальний суд пред'явив Адібу звинувачення в розтраті, відмиванні грошей і зловживанні державною владою. Зокрема, його звинуватили у корупційних схемах при видачі в оренду тропічних островів для розвитку готелів.

За даними комісії з повернення активів, створеної нинішнім урядом, острови віддали в оренду за цінами нижче ринкових. В результаті держава втратила майже 259 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку вересня уряд Мальдів прийняв рішення посилити вимоги до в'їзду туристів. Таке рішення прийняли через стрибок захворюваності COVID-19 на більш ніж десяти курортах.

Також РБК-Україна писало, що 15 липня Мальдіви відкрили кордони для іноземних туристів.