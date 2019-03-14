У Малайзії закрили 111 шкіл після отруєнь дітей

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Минулого тижня в малайзійських школах ГТРМ понад 200 дітей та вчителів

Малайзія закрила 11 шкіл після того, як минулого тижня в результаті передбачуваної витоку хімікатів отруїлися понад 200 дітей, вчителів. Ою це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив міністр освіти країни Мазла Малик, кількість закритих шкіл зросла до 111 в середу, 13 березня, з 13, закритих днем ​​раніше.

Влада вважає, що отруєння було викликано викидом токсичних відходів в річку біля шкіл в південному штаті Джохор.

"Виходячи з поточної ситуації і рекомендацій державного комітету по боротьбі зі стихійними лихами, міністерство освіти вирішило негайно закрити всі 111 шкіл в районі Пасір-Гуданг", - заявив міністр.

Число людей, які пройшли лікування, зросло до 207 в порівнянні з 35, зареєстрованих на минулому тижні. Станом на понеділок 44 людини перебували в лікарні, де шестеро перебували в реанімації. Тридцять три з них є учнями.

Нагадаємо, раніше в гімназії гуманітарного, художньо-естетичного профілю Могилів-Подільського Вінницької області отруїлися 12 першокласників.