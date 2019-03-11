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У Малайзії виправдали одну з обвинувачених у вбивстві брата Кім Чен Ина

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 09:46
У Малайзії виправдали одну з обвинувачених у вбивстві брата Кім Чен Ина
Фото: Кім Чен Нам (wikipedia.org)

Прокурори відмовилися від обвинувачень

Суд Малайзії виправдав одну з обвинувачених у вбивстві брата Кім Чен Нама, який був старшим братом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що суд виправдав і звільнив з-під варти громадянку Індонезії Айшу Сіті. Як зазначає Reuters, прокурори відмовилися від звинувачень, але не вказали причини такого рішення.

Нагадаємо, Кім Чен Нама вбили в аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого 2017 року. Ще однією підозрюваною проходить 30-річна громадянка В'єтнаму Доан Тхі Гуан. У червні 2018 року прокуратура Малайзії пред'явила їм звинувачення, на початку судового процесу вони відмовилися визнати себе винними.

За версією слідства, жінки розпилили в обличчя брата Кім Чен Ина нервово-паралітичну речовину VX. Також обвинувачення стверджувало, що вони мали тренуватися, щоб здійснити злочин з використанням отруйної речовини. 6 березня 2018 року Державний департамент США оголосив про введення санкцій проти КНДР за застосування хімічної зброї при вбивстві Кім Чен Нама.

 

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