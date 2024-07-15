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Ямал сломал систему: какие рекорды вундеркинд Испании побил на Евро-2024

Фото: Ламин Ямал с пополнением коллекции трофеев (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Фланговый нападающий национальной команды Испании Ламин Ямал несколько раз переписал историю чемпионатов Европы.

Коротко о покоренных юным футболистом рекордах на Евро-2024 – в подборке РБК-Украина.

Воспитанник "Барселоны" неожиданно для многих стал ведущим футболистом испанской сборной на форуме этого года. Исполнитель, которому только в канун финала стукнуло 17 лет, переписал десяток рекордов чемпионатов Европы.

В стартовом туре Ямал появился в основе "Фурии Рохи" на матч против сборной Хорватии и стал самым молодым игроком в истории турнира. Одним этим достижением юный вингер не ограничился. Под занавес первой половины он оформил результативную передачу на Карвахаля и стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионата.

Новые свершения Ямала пришлись на плей-офф Евро-2024. Точнее сказать – решающие стадии турнира. На 21-й минуте полуфинала против сборной Франции именно он сравнял счет и стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

Кроме того, он стал самым молодым игроком старта в полуфиналах еврофорумов и чемпионатов мира и, конечно, самым молодым голеадором на этих этапах. Дальше больше. Появление вингера в стартовом составе на финальный матч обеспечило покорение еще нескольких высот. Прежде всего, Ямал стал самым молодым футболистом в старте на финал чемпионатов Европы и мира.

Ассист на Уильямса на старте второй половины противостояния с Англией сделал сына экваториальной гвинейки и марокканца в составе "Фурии Рохи" самым молодым ассистентом в истории финалов европейских первенств и Мундиалей. В конце концов пиренейцы дожали "Трех львов" и стали чемпионами Европы.

По итогам турнира Ямал стал самым молодым лучшим ассистентом в истории турнира, а также одновременно повторил и наибольшее количество ассистов за один чемпионат (4). Не стоит говорить, что испанский вундеркинд стал самым молодым победителем в истории европейских форумов.

Похоже, футбольный мир получил крайне серьезного претендента на доминирование в стиле Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Прорыв Ямала на Евро-2024 стал столь показательным, что он вполне мог забрать награду лучшему игроку турнира. Однако организаторы отдали приз Родри, ограничившись для вингера титулом лучшего молодого футболиста. Возможно, чтобы не перехвалить.

 

 

К слову, ранее Аргентина минимально обыграла Колумбию в финале Копа Америка-2024.

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Евро 2024Сборная Испании