Максимум выгоды? Как перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту

Согласно статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058-IV от 09.07.2003, лица, имеющие право на несколько видов пенсий (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), могут выбрать один из них.

Если вы получаете пенсию за выслугу лет и достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины № 1058-IV, вы можете перейти на пенсию по возрасту.

Если вам назначена пенсия за выслугу лет, во время работы в должности, дающей право на эту пенсию, выплата пенсии приостанавливается. Вы можете получать и пенсию, и зарплату, только в том случае если вам уже назначена пенсия по возрасту.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется на основании данных страхового дела, заработной платы и других документов, имеющихся в пенсионном деле на момент перевода с одного вида пенсии на другой, а также всех дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда, с момента подачи заявления.

Если вы не работали после назначения пенсии за выслугу лет, то при переходе на пенсию по возрасту расчет пенсии будет произведен по данным вашего пенсионного дела. Это означает:

Размер вашей пенсии останется прежним.

Изменится только вид пенсии: с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.

Если вы продолжали работать после назначения пенсии за выслугу лет, при переходе на пенсию по возрасту, вы можете увеличить размер пенсии, учтя стаж и заработок, полученные после назначения пенсии за выслугу лет. Для этого: