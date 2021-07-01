Максимальна виплата по безробіттю зросла з 1 липня

З 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать Соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Відповідні норми містяться в законі про державний бюджет України на 2021 рік.

Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню мінімуму. Її розмір становить чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб (з 1 липня - 2379 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 9080 гривень до 9516 гривень.

Що стосується розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень. Мінімальну допомогу отримують ті, хто працював протягом останнього року менше 6 місяців.