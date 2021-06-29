Максимальна допомога по безробіттю зросте більш ніж на 400 гривень

Як зазначається в повідомленні, максимальна допомогу по безробіттю вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.

За законом про держбюджет, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня зросте з 2270 гривень до 2379 гривень. Відповідно збільшиться і максимальна допомога з безробіття.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень.