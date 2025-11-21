Максимальное унижение РФ: украинцы сбивают "Кинжалы" песней о Бандере, - Telegraph

Украинская боевая спецгруппа под названием "Ночной дозор" утверждает, что только за две недели сбила 19 российских ракет "Кинжал". Для противодействия ракетам используются команды на перенаправление, а также песня "Батько наш Бандера" - она высмеивает российские пропагандистские нарративы.

Ракеты "Кинжал" стоят несколько миллионов долларов каждая, несут 480 килограммов взрывчатки и летают со скоростью более 6400 километров в час. Однако они полагаются на российскую навигационную систему ГЛОНАСС. На ракете использована антенна с управляемой диаграммой направленности (CRPA) - это уже довольно старый тип технологии для защиты от глушения.

Украинцы этим активно пользуются. Украинская система глушения сигналов "Лима" заменяет данные с российских спутников, используя для глушения песню. Песня перекрывает данные со спутника, а система передает ракетам ложный сигнал, сообщая, что они находятся над территорию Лимы в Перу.

На скорости в 6400 километров в час, ракета пытается развернуться "в сторону Украины", но дестабилизируется из-за резкого изменения курса и фактически разваливается на несколько частей. Часто она просто разламывается пополам из-за огромной нагрузки при попытке маневра.

Россияне пытаются увеличить количество приемников на ракете, чтобы сделать ее менее уязвимой. Но это не помогает. Таким образом, работа "Ночного дозора" оказалась более успешной, чем рассчитывала Украина.