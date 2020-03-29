Хто такий Максим Степанов: що відомо про кандидата на голову МОЗ

Максим Степанов є одним з головних кандидатів на пост міністра охорони здоров'я Детальніше про те хто він такий, чим займався і звідки прийшов в політику - в матеріалі РБК-Україна.

Чому Рада змінює міністра охорони здоров'я

Верховна рада України на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів. Про це РБК-Україна розповіли депутати фракції "Слуга народу".

За словами нардепів, Рада може затвердити нових голів Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, міністерства культури та Міністерства охорони здоров'я.

Так нинішнього очільника МОЗ Іллю Ємця може замінити колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов. Зазнається, що в уряді незадоволені роботою Ємця та неоднозначно сприймають його останні висловлювання.

Додамо, Ємець увійшов в команду нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на початку місяця. Таким чином він може пробути на посаді не більше як місяць.

До цього обіймала посаду міністра охорони здоров'я Зоряна Скалецька, вона пішла у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Хто такий Максим Степанов

Головний кандидат на нового очільника Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов - екс-губернатор Одеської області.

Освіта. Народився в сім‘ї медиків. Сам - хірург за першою освітою, дружина - нефролог вищої категорії.

Кар'єра. У 2011-2016 роках - директор поліграфкомбінату "Україна", яка однією з перших почала друкувати в країні ID-картки, які стали дешевшими за попередні зразки документів.

Політична діяльність. У 2017-2019 - губернатор Одеської області. Пріоритетами називав медицину, інфраструктуру та освіту.

Серед результатів роботи Степанова на цій посаді в регіоні виділяють: запуск телемедицини; відкриття найбільшого в країні центру нефрології; створення "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області; запуск дистанційного навчання для школярів з віддалених сіл; будівництво траси Одеса-Рені.

У 2019, під час президентської кампанії, вступив у відкритий конфлікт з Петром Порошенко. Як зазначав Степанов, він не захотів роздавати по 1000 гривень з бюджету під вибори, за що був відсторонений.

Під час спалаху захворюваності на коронавірус в Україні вже колишній голова ОДА зайнявся волонтерством та почав допомагати одеським лікарням. Зокрема, закупив для медиків захисні костюми, апарат ШВЛ і 4000 респіраторів.

Нагадаємо, за останні сім місяців у МОЗ змінилося три керівники. У разі відставки Ємця, Максим Степанов стане четвертим.