Макрону дали ляпас під час поїздки країною. Двох осіб заарештували

Повідомляється, що інцидент стався під час його поїздки в департамент Дром, де Макрон планував обговорити брак робочої сили з представниками ресторанного бізнесу.

Сьогодні ж в соціальних мережах почало поширюватися відео, де чоловік дає Макрону ляпас. Справжність відео підтвердили BFMTV в Єлисейському палаці.

Також повідомляється, що після цього ляпаса були заарештовані дві особи.