У Макрона считают, что приостановление военной помощи США делает мир в Украине "отдаленным"

В правительстве Франции выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Ведь это отдалит мирное урегулирование войны в Украине.
Об этом заявил министр по делам Европы Бенжамен Хаддад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Если мы хотим мира, то решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или отдалит его? Оно отдалит его, потому что оно только укрепит положение агрессора", - заявил Хаддад
В то же время заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик назвал этот шаг США "плохой новостью".
Напомним, издание Bloomberg, сославшись на источник в Пентагоне, написало, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. По данным СМИ, поставить процесс на паузу Трамп приказал министру обороны США Питу Гегсету.
Как пишет издание, речь о том, что все военное оборудование США, которое сейчас не находится в Украине. В частности то оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, или то, что ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.
Впоследствии в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтобы партнеры как и глава Белого дома были сосредоточены на мире.
А вот член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.
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