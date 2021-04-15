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У Макрона підтвердили участь Меркель у зустрічі з Зеленським. Обговорять Росію

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном. З нею проведуть відеоконференцію.

Про це пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Повідомляється, що сторони обговорять ризики ескалації конфлікту, яка викликана стягуванням російських військ до кордону з Україною.

"Президент Макрон прийме Зеленського пообіді, а потім проведе відеоконференцію з пані Меркель", - зазначили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, раніше про участь Меркель в переговорах повідомляли джерела РБК-Україна.

Завтра, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Франції, де проведе переговори з Макроном і Меркель - сторонами нормандського формату з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зустріч пройде на тлі ескалації ситуації на Донбасі і напруженості біля українського державного кордону. Російська Федерація кілька днів стягала свої війська під Воронеж. Україна вважає, що це може бути загрозою військової провокації.

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Новини України Володимир ЗеленськийАнгела МеркельЕммануель Макрон
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