У Макрона анонсували нормандську зустріч на рівні міністрів

Нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини пройде в найближчі тижні. Відповідна домовленість була досягнута на вчорашніх переговорах лідерів нормандського формату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
Повідомляється, що вчора Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по черзі провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це дозволило підвести підсумок реалізації заходів, схвалених на паризькому саміті в нормандському форматі в грудні 2019 року.
"Сторони погодилися з необхідністю працювати над повним виконанням його висновків і домовилися про майбутню організації з цією метою в найближчі тижні міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією і Україною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вчорашніх переговорах Путін поскаржився Меркель і Макрона на Україну і погодився активізувати нормандський формат.
Зеленський заявив, що розраховує на швидку зустріч з лідерами "нормандської четвірки", і це єдиний спосіб завершити війну на сході України.