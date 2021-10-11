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Зеленський про "Нормандію": сьогодні немає іншого формату для закінчення війни на Донбасі

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Понеділок 11 жовтня 2021 21:30
Зеленський про "Нормандію": сьогодні немає іншого формату для закінчення війни на Донбасі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч з лідерами "нормандської четвірки". За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

За словами Володимира Зеленського, нормандський формат й переговори з лідерами Франції, Російської Федерація та Німеччини - є єдиним сьогодні способом завершити війну з РФ на території України.

"Хотів би сказати, що я повністю підтримую цей формат (нормандський - ред.). Вважаю, що окрім нормандського формату, у нас більше немає сьогодні іншого майданчику, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно закінчити війну на сході України", - відзначив Зеленський на переговорах з Макроном та Меркель.

Зокрема, президент відзначив, що розраховує на конструктивну зустріч з Путіним, Меркель й Макроном в нормандському форматі найближчим часом.

"Я б дуже хотів, щоб ми могли зустрітися найближчими часом і наша зустріч у норманському форматі була предметною", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні відбулася розмова Зеленського з Макроном і Меркель з приводу нормандського формату.

Після цього Макрон і Меркель подзвонили Путіну, щоб закликати його активізувати переговори по Донбасу.

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