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Макрон заявил, что Европа должна "ограничить зависимость от США" в контексте НАТО

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Париж, Четверг 22 декабря 2022 11:57
Макрон заявил, что Европа должна "ограничить зависимость от США" в контексте НАТО Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Европа должна ограничить "зависимость от США" по безопасности. Якобы европейским странам нужно развить собственные оборонные возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует The Guardian.

Он отметил, что не видит толчка к развитию европейской обороны в качестве альтернативы НАТО.

"Усиление Европы позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя внутри НАТО, вместе с НАТО, но в то же время не завися от НАТО... Альянс - это не то, на что нужно полагаться. Это то, что нужно выбирать, с чем и как работать... Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", - заявил Макрон.

Напомним, перед этим французский лидер выступил не с менее громким заявлением. Он назвал вступление Украины в НАТО маловероятным и снова упомянул о "гарантиях безопасности" для России.

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НАТО Франция Эммануэль Макрон
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