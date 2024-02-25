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Макрон завтра соберет около 20 европейских лидеров, чтобы послать сигнал Путину

Фото: европейские лидеры соберутся в Париже (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Около 20 европейских лидеров соберутся в Париже, чтобы отправить президенту России Владимиру Путину послание о европейской решимости в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на завтра, 26 февраля, своих европейских коллег в Елисейский дворец на рабочую встречу, объявленную заранее из-за того, что его советники называют эскалацией российской агрессии за последние несколько недель.

Цель послания - противостоять нарративу Кремля о том, что Россия непременно выиграет войну, которая длится уже третий год.

"Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель - разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", - сообщил один из советников президента.

Напомним, мы писали, что Макрон пригласил европейских лидеров в Париж, чтобы обсудить предложения по помощи разрушенной войной Украине.

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