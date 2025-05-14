Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за блокады Газы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В интервью телеканалу TF1, Макрон заявил, что европейцам предстоит рассмотреть вопрос о том, "следует ли нам продолжать обсуждения и соглашения о сотрудничестве с Израилем в их нынешнем виде.

Также он процитировал недавние комментарии голландского правительства, которое привело к коллективной переоценке торговых связей Евросоюза с Израилем. Отметим, что Нидерланды давно являются одним из ближайших союзников Израиля в Европе.

"Мы не можем делать вид, что ничего не произошло, поэтому нам придется усилить давление по этим вопросам, да", - сказал Макрон ответ на вопрос, почему Франция не вводит санкции против Израиля.

При этом он предположил, что только США могут реально изменить ситуацию на местах, обусловив свою военную помощь Израилю.

Также французский лидер обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "неприемлемом" и "позорном" поведении, которое выражается в блокировке помощи палестинцам в Газе.

Bloomberg отмечает, что вышесказанные комментарии иллюстрируют растущую напряженность между Израилем и некоторыми из его ближайших союзников из-за продолжающейся месяц войны, в результате которой была разрушена большая часть Газы.

Замечания Макрона последовали также за ужесточением его позиции к правительству Израиля после того, как он неоднократно поддерживал право страны на самооборону после террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате чего погибло более 1200 человек.

Кроме того, недавно Макрон и Нетаньяху спорили по поводу плана французского лидера признать палестинскую государственность уже в июне на конференции ООН, призванной помочь положить конец войне в Газе.

Согласно последующему заявлению Нетаньяху, палестинское государство стало бы "огромным призом для террора" и "оплотом иранского терроризма".