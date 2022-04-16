Макрон задумав появу міністра для зниження залежності від енергоносіїв

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант з появою посади міністра енергетичного планування. Він працюватиме над поступовою відмовою від нафти, газу та вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Макрон заявив про необхідність знизити залежність Франції від традиційних енергоносіїв. Цю позицію він озвучив на мітингу своїх прихильників у Марселі.

Чинний французький президент готовий запровадити посаду міністра енергетичного планування. За задумом Макрона, цей урядовець впроваджуватиме політику "відмови від газу, нафти, вугілля".

Заява президента стала відповіддю на постійну критику суперниці по другому туру виборів глави держави Марін Ле Пен. Вона звинуватила команду Макрона в зневазі до атомної енергетики та захопленні ідеями "зеленої енергетики".