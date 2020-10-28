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Макрон виступив за послідовне відновлення довіри в діалозі з Росією

Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне послідовне відновлення довіри у відносинах Європейського союзу з Російською Федерацією. Він зазначив, що без цього не може бути гарантована безпека в Європі.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

"Метою наших ініціатив на цьому напрямку є безпека і стабільність всіх країн Європи", - заявив Макрон.

Він зазначив, що у діалогу ЄС з Росією великий порядок денний.

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"Проблеми безпеки множаться. Серед останніх прикладів - ситуації в Білорусі та Нагірному Карабаху", - додав французький президент.

Нагадаємо, раніше ЄС включив у санкційний список директора ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка та ще чотирьох високопоставлених держслужбовців з РФ. Це пов'язано з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Санкції передбачають заборона на в'їзд на територію ЄС і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Після чого постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що відносини Росії і Євросоюзу досягли нижчого рівня після введення нових санкцій.

Прогноз погоди
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Новини України Еммануель МакронРосійська ФедераціяЕвросоюз